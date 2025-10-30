Difieren audiencia del amparo promovido por directivos de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Este jueves, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que la audiencia constitucional para resolver de fondo el amparo promovido por el gerente general de SIMAS y algunos integrantes del Consejo Directivo no se llevó a cabo el miércoles, debido a que el juez mantiene pendientes de estudio varios puntos del expediente.

Aguilar explicó que la diligencia estaba programada para las 10 de la mañana, pero fue diferida a causa de estos temas procesales.





“Hay asuntos que están en análisis y que prefiero no detallar por ahora, para no entorpecer el proceso”, señaló el funcionario.

De acuerdo con lo informado, el nuevo citatorio quedó fijado para el 5 de noviembre, fecha en la que se resolverá el incidente de suspensión o su posible modificación. Solo después de ese trámite podría fijarse una nueva fecha para emitir sentencia de fondo en el juicio.

El secretario recordó que el Ayuntamiento cumplió con informar al juzgado sobre la convocatoria a cámaras y organismos empresariales antes de la sesión del 30 de septiembre, a fin de que propusieran representantes al Consejo Directivo, tal como instruyó el alcalde.

En cuanto a los efectos de la suspensión, Aguilar aclaró que ni el Ayuntamiento ni SIMAS están impedidos para operar con normalidad, salvo en lo relativo a decisiones sobre el Consejo o a la eventual remoción del gerente general.

“La única limitante actual es que el Cabildo no puede sesionar para tratar temas del Consejo. Todo lo demás, como la presentación de estados financieros o asuntos administrativos, puede desarrollarse con normalidad”, precisó.

El funcionario reconoció que el juez incluso incluyó entre los alcances de la suspensión el tema de la posible remoción del gerente, aunque este punto —dijo— no estaba expresamente señalado en la demanda de amparo, sino como opiniones atribuidas al alcalde.

Por ahora, el proceso judicial continúa en etapa de revisión, y se espera que el 5 de noviembre se defina si la suspensión se mantiene, se modifica o se revoca.