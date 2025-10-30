Vinculan a proceso a dos menores por posesión de narcóticos; permanecen internados en Saltillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos jóvenes de 16 años, identificados como Brandon “N” y Víctor “N”, fueron vinculados a proceso y trasladados al Centro de Internamiento Juvenil en Saltillo, luego de ser detenidos en el municipio de Nava por posesión de varias dosis de la droga conocida como cristal.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, detalló que los adolescentes fueron presentados ante un juez especializado en justicia para menores, quien consideró suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para iniciar el proceso penal.

El juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación, mientras los jóvenes permanecerán internados en la capital del estado.

Asimismo, Gómez Rodríguez señaló que ambos menores están siendo investigados en otro expediente por presuntamente haber causado daños y emitido amenazas contra una familia en la colonia Dos de Agosto del mismo municipio. En caso de confirmarse su participación, enfrentarán un segundo proceso conforme a la ley.