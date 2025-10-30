Vecinos de Palmas I exigen atención a calles deterioradas y abandono en limpieza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Vecinos de la colonia Palmas I denunciaron la falta de atención por parte de los departamentos de Obras Públicas y Ecología e Imagen Urbana, especialmente en la calle Francisco N. García, donde aseguran que las malas condiciones de la vialidad y el abandono son evidentes.

El señor Adalberto, residente del sector, señaló que una cuadrilla de Obras Públicas acudió en septiembre pasado a la esquina de Francisco N. García y Las Brisas para cerrar una zanja abierta por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), pero que el trabajo quedó "a medias".

"Vinieron a tapar la zanja, pero lo hicieron mal. Dejaron la calle irregular y hasta hoy no regresan. Le pedimos al director Gibran González que revise cómo están trabajando sus empleados", comentó el vecino.

Otros habitantes del sector coincidieron en que también se requiere bacheo urgente en la misma calle, principalmente en el cruce con Los Olivos, donde varios vehículos han sufrido daños debido al deterioro del pavimento.

"Queremos que sí bacheen, pero que lo hagan bien, no como otras veces que el material se levanta a los pocos días", reclamó una vecina.

Además, denunciaron que la banqueta de la calle Francisco N. García se encuentra cubierta de maleza y basura, sin que el personal de Ecología e Imagen Urbana haya acudido a limpiar desde hace varios meses.

"Ya parece monte. No se puede caminar por la banqueta y hay riesgo de que se junten mosquitos", dijo otra habitante del sector.

Los colonos pidieron a las autoridades municipales atender de manera integral los problemas de infraestructura, limpieza y mantenimiento urbano antes de que la situación empeore.