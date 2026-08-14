Mujer denuncia presunta agresión de su pareja tras discusión en ejido Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer de 33 años fue atendida en el Hospital General Salvador Chavarría luego de que presuntamente fuera agredida físicamente por su pareja durante una discusión registrada en un domicilio de la colonia Ejido Villa de Fuente.

De acuerdo con el reporte de la Agencia de Investigación Criminal, Cintia señaló que la discusión comenzó luego de que encontrara mensajes de su pareja con una expareja.

La mujer relató que, durante el altercado, pidió al hombre que abandonara el domicilio. Aunque inicialmente se retiró, posteriormente regresó y la discusión continuó.

Según su declaración, el hombre presuntamente la agredió físicamente y la estrujó para después retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Horas más tarde, Cintia comenzó a sentirse mal, por lo que se comunicó con su madre, quien decidió trasladarla al Hospital General Salvador Chavarría para recibir atención médica.

Personal médico determinó que presentaba lesiones policontundentes. Tras ser valorada, se estableció que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que fue dada de alta.

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de los hechos y continúa con las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La discusión entre Cintia y su pareja inició por mensajes con una expareja.

Cintia fue trasladada al Hospital General Salvador Chavarría tras sentirse mal.

La Agencia de Investigación Criminal investiga el caso de agresión en Piedras Negras.