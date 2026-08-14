Vinculan a proceso a hombre buscado en Estados Unidos por presunto homicidio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Jesús Dariel N. quedó sujeto a proceso y recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, luego de que un juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público durante la audiencia inicial.

El hombre fue detenido en Nava y enfrenta cargos por posesión de narcóticos, portación de armas prohibidas y violencia contra miembros de seguridad.

El juez impone prisión preventiva justificada

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que durante la audiencia fueron expuestos los elementos de prueba con los que se sustentó la imputación. Tras escuchar a las partes, el juez resolvió la situación jurídica del acusado y dictó auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva justificada, por lo que Jesús Dariel N. permanecerá internado mientras avanza el procedimiento penal.

Plazo para la investigación complementaria

El juzgador estableció además un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar con la integración de la carpeta antes de llegar a la siguiente etapa del proceso.

Vertiente internacional del caso

El caso tiene además una vertiente internacional. De acuerdo con lo informado por Gómez Rodríguez, el detenido es buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de su pareja sentimental, ocurrido en Dallas, Texas.

Sin embargo, antes de cualquier entrega a las autoridades estadounidenses, deberá concluir su situación jurídica en México por los delitos que se le imputan.

El coordinador de Ministerios Públicos explicó que, una vez que termine el procedimiento correspondiente en territorio mexicano, podría llevarse a cabo su entrega a las autoridades norteamericanas mediante el esquema de entregas controladas establecido entre ambos países.