Detienen a presunto agresor que apuñaló a un hombre durante una riña en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras ser señalado como presunto responsable de apuñalar y dejar gravemente herido a un hombre durante una riña ocurrida en junio pasado, un hombre fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, cometidas con ventaja.

El imputado fue identificado como Jesús Marcelo "N", de 36 años, quien fue capturado en la colonia Doctores y puesto a disposición de un juez de control, donde se definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial.

La detención de Jesús Marcelo se realizó en la colonia Doctores de Piedras Negras.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron el 17 de junio en la colonia San Joaquín, cuando, tras un altercado, el ahora detenido presuntamente atacó con un arma blanca a Jesús Eloy Negrete Espinoza, provocándole heridas de gravedad que requirieron su hospitalización.

Una vez recuperado, la víctima presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo que permitió integrar la carpeta de investigación y obtener el mandato judicial para la captura del presunto agresor.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio en la colonia San Joaquín, dejando a la víctima hospitalizada.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que durante la audiencia inicial el Ministerio Público formulará la imputación y expondrá los datos de prueba recabados, entre ellos testimonios, el señalamiento de la víctima y dictámenes periciales, con el propósito de solicitar la vinculación a proceso del imputado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga el caso tras la denuncia de la víctima.

Agregó que la representación social también pedirá al juez la imposición de una medida cautelar, mientras continúan las investigaciones para fortalecer la carpeta del caso.