Comparece segundo presunto responsable de ataque con machete en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A tres meses del ataque que dejó lesionado a Jesús Efraín Escobar Guzmán, el segundo presunto responsable compareció ante un juez, pero se reservó su derecho a declarar sobre la agresión.

Jesús Emmanuel "N", de 22 años, fue presentado en audiencia inicial luego de que agentes cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra por el delito de tentativa de homicidio.

El ataque a Escobar Guzmán

La acusación está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 11 de mayo, cuando Escobar Guzmán fue atacado con un machete en la colonia División del Norte.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que durante la diligencia la Fiscalía formuló la imputación y expuso los hechos que se atribuyen al detenido.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez concedió el plazo y determinó reanudar la audiencia el próximo viernes para resolver la situación jurídica del acusado.

Confianza en la vinculación a proceso

El Ministerio Público confía en que los datos de prueba reunidos durante la investigación sean suficientes para obtener la vinculación a proceso de Jesús Emmanuel "N".

Con su captura, suman dos los señalados por el ataque. Ángel Gabriel "N", de 19 años, fue detenido previamente y permanece internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde enfrenta la misma acusación.