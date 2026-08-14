Vecinos de la colonia Esfuerzo Nacional solicitan limpieza en terreno baldío

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Vecinos de la colonia Esfuerzo Nacional solicitaron al Departamento de Ecología e Imagen Urbana del Municipio atender un terreno baldío ubicado sobre la calle Durango, a un costado de una empresa maquiladora, debido a la acumulación de basura, llantas y maleza.

Los habitantes señalaron que el sitio lleva varias semanas sin recibir labores de limpieza y que, durante la actual administración municipal, el mantenimiento de la zona no ha sido constante.

La acumulación de desechos y el crecimiento de la maleza, indicaron, además de afectar la imagen del sector, generan preocupación entre los vecinos por el posible riesgo sanitario que representa el lugar.

En particular, señalaron la presencia de numerosas llantas abandonadas, algunas de las cuales podrían acumular agua durante la temporada de lluvias y convertirse en potenciales criaderos de mosquitos.

Los residentes también expresaron preocupación por la maleza crecida, al considerar que favorece la presencia de mosquitos y otros animales en las inmediaciones de las viviendas.

Ante esta situación, hicieron un llamado al Gobierno Municipal y al Departamento de Ecología e Imagen Urbana para que acudan al sitio, retiren los residuos y realicen labores de deshierbe y limpieza.

El terreno se encuentra en el sector comprendido entre las calles Las Américas y Durango, donde los vecinos esperan que se establezca un mantenimiento periódico para evitar que vuelva a acumularse basura y maleza.