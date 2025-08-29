Agresor de adulto mayor saldrá libre tras reparar el daño

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Abraham Orlando N., de 34 años, fue sentenciado a tres años de prisión por haber agredido brutalmente a un hombre de 83 años en hechos ocurridos el pasado 25 de febrero en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, un juez le otorgó beneficios legales que le permitirán enfrentar su condena en libertad.

El imputado accedió a un procedimiento abreviado tras declararse culpable del delito de lesiones graves , tipificadas por provocar una cicatriz permanentemente notable en el rostro y calificadas por haberse cometido con ventaja, lo que originalmente implicaba una pena de hasta 9 años de cárcel.

No obstante, el Código Penal permite aplicar una reducción de hasta dos terceras partes de la pena en este tipo de procedimientos. Así, la condena se redujo a tres años. A cambio, Abraham Orlando deberá pagar 100 mil pesos como reparación del daño , además de cubrir multas y cumplir otras medidas cautelares , lo que le permitirá continuar su proceso en libertad.

"Estamos de acuerdo con la determinación del juez, como lo marca la ley. Al declararse culpable, se aplica la tercera parte de la pena. Es lo que establece el Código Penal, por eso no apelaremos", declaró Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.



