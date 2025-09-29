Doce estudiantes de Secundaria General Niños Héroes hospitalizados por intoxicación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un total de doce estudiantes de la Secundaria General Niños Héroes, ubicada en la colonia Buena Vista Norte, fueron trasladados de emergencia a hospitales del IMSS tras presentar un cuadro súbito de intoxicación mientras participaban en actividades deportivas dentro del plantel.

La subdirectora de la institución, Azucena Gauna, explicó que una alumna fue la primera en pedir auxilio, reportando mareo y náuseas. Minutos después, once alumnos más comenzaron a manifestar síntomas similares, entre ellos vómito y desmayo, lo que obligó al personal docente a solicitar apoyo al 911.

Ambulancias del Seguro Social y de cuerpos de rescate locales acudieron al lugar, trasladando inicialmente a los afectados a la Unidad de Medicina Familiar No. 79, y posteriormente al Hospital General de Zona No. 11, donde médicos especialistas realizan estudios clínicos para determinar el origen del malestar.

Por su parte, elementos de Protección Civil realizaron una inspección en las instalaciones escolares, sin detectar gases o vapores tóxicos. No obstante, de forma extraoficial trascendió que los síntomas —pulso bajo y colapso físico— podrían estar relacionados con el consumo de algún tipo de tranquilizante, aunque no se descarta una intoxicación alimentaria.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del alumnado.