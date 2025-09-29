Pide Jurisdicción Sanitaria a laboratorios reportar pruebas de Dengue

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aunque no se tienen casos confirmados de Dengue en la Jurisdicción Sanitaria 01, autoridades sanitarias advirtieron que laboratorios privados están omitiendo reportar los resultados de pruebas relacionadas con esta enfermedad, lo que pone en riesgo el seguimiento y control epidemiológico.

El doctor Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo jurisdiccional, informó que se enviarán nuevamente oficios a laboratorios particulares para exigir el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, que establece la obligación de notificar en un plazo máximo de 24 horas cualquier resultado de pruebas diagnósticas, ya sea positivo o negativo.

Belloc señaló que, aunque hasta el momento todas las pruebas realizadas han resultado negativas, la falta de notificación formal por parte del sector privado limita la capacidad de respuesta en acciones clave como la fumigación, el monitoreo vectorial o el seguimiento de casos sospechosos.

En contraste, el epidemiólogo reconoció que instituciones del sector público como el IMSS, ISSSTE y la propia Secretaría de Salud sí están cumpliendo con los protocolos establecidos, lo que permite mantener actualizada la vigilancia sanitaria en la región.