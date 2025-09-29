Fumigarán más de 20 colonias esta semana en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Aunque esta semana la Jurisdicción Sanitaria 01 fumigará más de 20 colonias como parte de las acciones contra el mosco transmisor del Dengue, autoridades de salud insistieron en que lo más efectivo es eliminar criaderos desde casa.

La doctora Priscila Hernández López, coordinadora de Promoción de la Salud, reiteró que la estrategia "lava, tapa, voltea y tira" continúa siendo la mejor forma de prevenir la reproducción del mosco.

Además de la nebulización matutina y vespertina, personal del área de Vectores realiza recorridos domiciliarios para identificar criaderos y, en caso de encontrar larvas, se analiza la especie y se aplican medidas puntuales.

En cuanto a la programación de fumigación, este martes por la mañana se cubrirán las colonias Presidentes 2 y Centenario, mientras que por la tarde corresponderá a Doña Pura y FOVISSSTE.

El miércoles, la nebulización será en la colonia Buenos Aires por la mañana y Tecnológico por la tarde; el jueves en Bravo, CROC 1 y CROC 2 en el turno matutino, y Cumbres por la tarde. Finalmente, el viernes se atenderán Americana y Morelos por la mañana, y Guillen por la tarde.