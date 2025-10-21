Cae Célula Criminal en Piedras Negras: Portaban Armas y Granadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Cinco presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos durante operativos realizados en Piedras Negras y el ejido El Moral, tras su presunta participación en los enfrentamientos ocurridos en los límites entre Coahuila y Nuevo León, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, el fiscal detalló que entre los arrestados se encuentra Juan Antonio “N”, de 49 años, capturado la noche del domingo en el ejido El Moral mientras portaba un arma larga tipo cuerno de chivo y una granada.

Los otros detenidos fueron identificados como Juan Luis “N” (63 años), Juan Carlos “N” (54), Perla Nohemí “N” (40) y Ashley Michelle “N” (20), quienes fueron arrestados en distintos puntos de la ciudad durante operativos coordinados.

De acuerdo con las autoridades, los implicados enfrentarán cargos por posesión de narcóticos y delitos contra la seguridad pública. Además, se confirmó su presunta relación con los ataques armados en los que resultaron heridos dos militares y dos policías estatales días atrás.

El fiscal Fernández Montañez añadió que se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por el aseguramiento de artefactos explosivos y la agresión contra efectivos federales. Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están vinculados a otras carpetas de investigación o si tienen antecedentes penales.