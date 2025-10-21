Entregan informe preliminar a PROPAEC por caso del tiradero de perros en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Municipio de Piedras Negras entregó a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC) el informe preliminar solicitado dentro del procedimiento administrativo abierto por el caso del tiradero de perros en el relleno sanitario municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que el documento, remitido el pasado viernes, incluye bitácoras y protocolos del Centro de Bienestar Animal relacionados con la eutanasia y la disposición final de los cadáveres. El municipio aún cuenta con 12 días hábiles para presentar pruebas adicionales que respalden su versión ante la autoridad ambiental.

Aguilar señaló que el video difundido en redes sociales —donde se observa a personal municipal arrojando cadáveres de perros— "solo muestra una parte de lo ocurrido" y "no refleja el procedimiento completo", ya que los animales debieron ser enterrados y cubiertos con cal, conforme a los protocolos establecidos.

No obstante, admitió que la PROPAEC investiga un posible trato indigno hacia los animales, lo cual podría derivar en una sanción administrativa.

"Estimo que sí habrá sanción por parte de la Procuraduría en el tema del trato indigno, mas no así por el tema de los protocolos, dado que se entregaron las bitácoras correspondientes", expresó.

En paralelo, la Contraloría Municipal continúa con la revisión interna del caso y ha turnado documentos para determinar responsabilidades. En el ámbito penal, existen tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, aunque ningún funcionario municipal ha sido citado hasta el momento.

El secretario reiteró que el Ayuntamiento colaborará con todas las instancias investigadoras y buscará acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental en materia de trato digno y sacrificio de animales.