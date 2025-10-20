Jóvenes viven intento de extorsión en hotel de Piedras Negras tras noche de fiesta

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un grupo de seis jóvenes procedentes de Ciudad Acuña vivió momentos de terror durante su estancia en el Hotel California de Piedras Negras, tras ser víctimas de un presunto intento de extorsión telefónica en el que los responsables se hicieron pasar por integrantes de un grupo criminal.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando los jóvenes se hospedaron en el hotel tras acudir a un antro local. Al día siguiente, recibieron una llamada en la que un hombre se presentó como “investigador” y afirmó que una persona había sido secuestrada en el lugar. Les indicó que no podían salir de su habitación y que debían seguir sus órdenes mientras, supuestamente, se realizaba un operativo.

El sujeto los mantuvo bajo amenaza durante más de una hora, obligándolos a encender la cámara, mostrar sus teléfonos y comunicarse con sus familiares para pedir dinero.

“Decía que si no obedecíamos, entraría por nosotros”, relató una de las víctimas.

El engaño se descubrió cuando uno de los jóvenes acudió a recepción para cumplir con una instrucción del extorsionador, y el personal del hotel le informó que no existía ninguna investigación en curso. De inmediato, los afectados colgaron la llamada y abandonaron el lugar, todos ilesos.

Tras el incidente, los jóvenes consideraron que los datos solicitados al momento del registro —como nombres y procedencia— pudieron haber sido utilizados para planear la extorsión. Exhortaron a otros viajeros a mantenerse alerta ante este tipo de fraudes, que suelen iniciar con llamadas falsas que aparentan ser de autoridades o grupos delictivos.