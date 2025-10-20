Evade Jacobo Rodríguez versión sobre retiro de su tarjeta SENTRI

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante su conferencia matutina, el alcalde Jacobo Rodríguez evitó confirmar o desmentir si su tarjeta SENTRI —documento que permite el cruce ágil hacia Estados Unidos por carriles exclusivos— le fue retirada por autoridades estadounidenses.

Visiblemente incómodo, el edil respondió con una pregunta al periodista que lo abordó:

“¿Cuál es tu fuente?”, inquirió, luego de que el reportero mencionara que la versión circulaba en redes sociales.

Sin ofrecer una declaración concreta, el presidente municipal concluyó:

“No tengo información de algo que no tengo información completa yo”, dejando sin aclarar si la credencial del programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) le fue cancelada o suspendida.

La falta de una postura clara por parte del alcalde ha avivado la especulación tanto en el ámbito público como político, ya que la tarjeta SENTRI es otorgada exclusivamente a viajeros considerados de bajo riesgo, tras un riguroso proceso de revisión de antecedentes.

Su revocación suele estar asociada a alertas o irregularidades detectadas por el gobierno estadounidense, lo que genera aún más interrogantes sobre la situación del edil fronterizo.