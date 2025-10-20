Dictan prisión preventiva a cuatro detenidos en los límites de Coahuila y Nuevo León

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia en la Región Norte I confirmó que cuatro personas detenidas tras los hechos violentos registrados en los límites de Coahuila y Nuevo León fueron vinculadas a proceso por delitos contra la seguridad pública y la administración de justicia.

Los imputados fueron identificados como Guadalupe Elizabeth "N" (32 años), Cecilia Guadalupe "N" (18), Francisco Javier "N" (56) y Ricardo "N" (25), quienes permanecerán en prisión preventiva justificada durante un plazo de dos meses, mientras se desarrolla la investigación complementaria.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que al momento de su captura se aseguraron armas de alto poder, dosis de metanfetamina y un vehículo que actualmente es objeto de análisis pericial, con el fin de determinar si está relacionado con la camioneta utilizada por civiles armados que atacaron a personal del Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

"Aún no podemos confirmarlo, pero se trata de un vehículo con características y armamento similares, por lo que no descartamos su posible participación en los hechos", señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que el cuerpo de la persona abatida durante el operativo fue reclamado por sus familiares, y que la Fiscalía continúa trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar las investigaciones.

Rodríguez Ríos agregó que los elementos de seguridad lesionados durante el enfrentamiento ya fueron dados de alta, y uno de ellos se ha reincorporado a sus funciones dentro de las tareas de seguridad pública en la región.