Jacobo Rodríguez minimiza rechazo del Cabildo a sus cuentas y defiende a jefe policiaco

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Luego de que el Cabildo volviera a votar en contra del informe financiero de su Administración durante la sesión del miércoles, el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que el sentido de las votaciones no representa una preocupación para él.

Durante su conferencia matutina de este jueves, el Presidente Municipal respondió a los cuestionamientos realizados por integrantes del Cabildo respecto a presuntas deficiencias o falta de información relacionada con programas y gastos del Municipio.

"Ellos están buscando siempre la forma de ver el cómo no. Siempre va a haber algo. En esta vida todo se puede justificar, absolutamente todo", manifestó.

Críticas al informe financiero

Rodríguez se refirió de manera general a las críticas surgidas durante la sesión, pero no ofreció una respuesta concreta sobre uno de los temas señalados por el síndico de minoría, Guillermo Sánchez García: el gasto destinado a una aplicación contratada por el Municipio.

Durante la reunión, Sánchez García cuestionó el impacto económico de la plataforma y señaló que, considerando los pagos iniciales y las mensualidades, el desembolso podría llegar a aproximadamente 16 millones de pesos en un periodo de tres años, cantidad cercana a un millón de dólares.

Ante este planteamiento, el Alcalde no detalló el monto del contrato, sus condiciones ni los argumentos para justificar dicho gasto. Únicamente indicó que posteriormente dará a conocer información general relacionada con el uso de los recursos públicos.

Defiende a comisario ante críticas

Los cuestionamientos también alcanzaron el funcionamiento de la Policía Municipal, luego de que algunos regidores expresaran señalamientos sobre el desempeño del comisario de Seguridad Pública, Cruz Eliud Mercado.

En respuesta, Jacobo Rodríguez respaldó públicamente al funcionario y afirmó que se trata del "mejor comisario de todo Coahuila".

El Alcalde también respondió a uno de los regidores que ha cuestionado el trabajo del jefe policiaco, al señalar que no le preocupa lo que éste manifieste.

"No me importa lo que diga ese regidor, que también está en contra de todo y a favor de nada. No tienen ni idea de lo que dice", expresó Rodríguez.