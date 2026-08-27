Juez vincula a Sebastián "N" por abuso sexual agravado en la colonia Doña Pura de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un juez de control vinculó a proceso a Sebastián N., de 48 años, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de edad, por hechos denunciados en la colonia Doña Pura.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la investigación fue integrada por el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, instancia que reunió los elementos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra del imputado.

Tras cumplimentarse el mandamiento judicial, el acusado fue presentado ante un juez durante la audiencia inicial, donde la representación social formuló la imputación. Con base en los datos de prueba expuestos, la autoridad jurisdiccional determinó vincularlo a proceso al considerar acreditados los requisitos legales para continuar con el procedimiento penal.

Medida cautelar impuesta

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que Sebastián N. fue internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

Plazo para la investigación complementaria

Asimismo, el órgano jurisdiccional concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el imputado enfrenta el proceso penal por el delito de abuso sexual agravado, al tratarse de una conducta presuntamente cometida en perjuicio de una menor de edad y bajo una relación de autoridad o confianza.