Detienen en Piedras Negras a hombre acusado de robo con violencia ocurrido en 2023

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Las investigaciones relacionadas con un robo con violencia ocurrido en 2023 en la colonia Roma derivaron en la detención de un hombre señalado como presunto responsable del delito.

Agentes de la Fiscalía General del Estado localizaron y aseguraron a Luis Gerardo N., de 43 años y nacionalidad estadounidense, luego de las diligencias realizadas como parte del seguimiento de la carpeta de investigación.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, informó que tras hacer efectiva la orden de aprehensión, el detenido quedó a disposición de un juez de control.

Será durante la audiencia inicial cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica del imputado.

El funcionario señaló además que las investigaciones permanecen abiertas, debido a que se busca determinar si el detenido pudiera tener alguna relación con otros robos registrados en la región.

Detalles confirmados

En caso de que las autoridades obtengan nuevos elementos de prueba que permitan avanzar en esas líneas de investigación, estos serán incorporados al expediente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.