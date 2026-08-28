Fiscalía atribuye preliminarmente al ciclista responsabilidad en fatal accidente en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado concluyó de manera preliminar las diligencias relacionadas con el accidente vial ocurrido en Nava, donde perdió la vida José Luis de la Paz Juárez, de 72 años.

El percance se registró el pasado 23 de agosto. Luego de la colisión, el ciclista fue llevado a un hospital de la localidad debido a la gravedad de las lesiones que presentó, permaneciendo internado hasta su fallecimiento el 25 de agosto.

La necropsia practicada estableció que la causa de muerte fue un choque neurogénico secundario a las lesiones derivadas del accidente.

Detalles confirmados

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, explicó que las conclusiones preliminares se obtuvieron a partir de distintos elementos incorporados a la investigación, entre ellos testimonios y un dictamen de tránsito terrestre.

Con base en el peritaje, se estableció que el ciclista habría cruzado por la trayectoria de un vehículo que circulaba con derecho de vía. Por esta razón, de manera preliminar, la Fiscalía determinó que la víctima tuvo responsabilidad en la mecánica del accidente.

Acciones de la autoridad

Desde el momento en que ocurrió el percance, agentes de Investigación Criminal y el Ministerio Público tomaron conocimiento del caso y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Aunque esta fase de las investigaciones ya fue concluida, la carpeta continúa integrada con los elementos recabados, a fin de establecer las consecuencias legales que correspondan.