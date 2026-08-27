Adolescente vinculada a proceso por agresión con navaja en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una adolescente de 16 años fue vinculada a proceso y recluida en el Centro de Internamiento Juvenil de Saltillo, luego de ser señalada por presuntamente lesionar con una navaja a una mujer de 30 años, en hechos registrados en la colonia Villas del Carmen.

La menor, identificada como Estrella Nayeli N., habría intervenido después de que la víctima, Karina González Hernández, golpeara a su madre, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que durante la audiencia inicial, el juez especializado en adolescentes determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a la menor.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva justificada, por lo que Estrella Nayeli N. permanecerá internada en el Centro de Internamiento Juvenil de Saltillo mientras continúa el proceso.

Detalles confirmados

La próxima audiencia está prevista dentro de un mes, periodo establecido para el cierre de la carpeta de investigación.

En tanto, Karina González Hernández permanece bajo atención médica y presenta una evolución favorable. La Fiscalía reportó que se encuentra fuera de peligro.