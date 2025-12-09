Admite Jacobo "error millonario" en la Feria de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El alcalde Jacobo Rodríguez aceptó que el mayor tropiezo de su primer año de gobierno fue el gasto desbordado en la Feria de Piedras Negras 2025, cuya inversión final escaló a 12 millones de pesos, muy por encima de los 4 a 5 millones originalmente estimados por su equipo.

Rodríguez admitió que la falla en el cálculo recayó directamente en él, particularmente al subestimar el costo de los juegos infantiles gratuitos. "Solo en ese rubro se fueron 8 millones de pesos", detalló.

Costo elevado de la Feria

La administración implementó un esquema en el que los menores podían utilizar sin límite las atracciones tras pagar una cuota de 100 pesos, lo que disparó los costos. Adelantó que, para la siguiente edición, deberán realizarse ajustes para evitar un nuevo descontrol financiero.

Pese al sobrecosto, el edil defendió la realización del evento y anunció que el próximo año cambiará de fecha, pues la edición 2025 coincidió con la temporada de lluvias y con un periodo de mayor probabilidad de torbellinos y tornados.

Cancelación de Gerardo Ortiz

En otro frente, Rodríguez confirmó que el cantante Gerardo Ortiz no se presentará en Piedras Negras, pese a la promesa de reponer el concierto cancelado. Explicó que el artista enfrenta problemas legales en Estados Unidos que impiden su participación, lo que deja un pendiente más con la ciudadanía que esperaba la reprogramación del espectáculo.