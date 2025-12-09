Descarta Jurisdicción Sanitaria vertido de Maliatón en drenaje de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria con sede en Piedras Negras, negó que se haya vertido al drenaje el químico Maliatón utilizado en el Programa de Vectores, luego de una notificación ciudadana sobre una presunta descarga de residuos peligrosos.

En un comunicado, la dependencia explicó que las actividades observadas correspondían únicamente al procedimiento de triple lavado de envases vacíos previamente utilizados en labores de control vectorial. Los contenedores habían contenido Maliatón, producto adquirido y empleado con autorización del proveedor autorizado QUIMIX y bajo los protocolos oficiales.

La autoridad sanitaria subrayó que "no se vertió Maliatón al drenaje; todos los envases se encontraban completamente vacíos y el triple lavado se realizó únicamente con agua limpia, como marcan los procedimientos oficiales".

Detalles confirmados

Respecto al olor detectado en las inmediaciones de la Jurisdicción Sanitaria, se indicó que provino del remanente impregnado en los envases, una situación considerada normal después de su vaciado y limpieza.

El comunicado precisa que el agua generada por el triple lavado no se clasifica como residuo peligroso, conforme a lineamientos de la FAO, COFEPRIS y demás normativas para el manejo de envases de plaguicidas utilizados en salud pública.

Acciones de la autoridad

Además, los envases ya lavados fueron perforados y serán enviados a un centro de acopio autorizado, cumpliendo con los procedimientos institucionales y de protección ambiental.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigente, así como con la transparencia en todos sus procesos.