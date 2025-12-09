CESOSAMA refuerza atención ante incremento de suicidios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El incremento de casos relacionados con suicidio reportados por la Fiscalía General del Estado ha encendido alertas entre las instituciones de salud mental en Piedras Negras. Ante este panorama, el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CESOSAMA) reforzó su estrategia de atención y vinculación, informó Azahí Carolina Valdez Saldaña, psicóloga clínica y encargada de la unidad.

"Somos un centro comunitario de salud mental y adicciones. Atendemos depresión, ansiedad, conductas autolesivas, intentos de suicidio y pensamientos relacionados con la muerte", explicó.

Valdez señaló que la población puede acceder a los servicios a través de brigadas informativas, módulos de orientación en centros de salud y la herramienta estatal Psicólogos en tu comunidad, mediante la cual, a través de un código QR, el usuario es canalizado de inmediato con un profesional.

Además, las personas que llaman a la Línea de la Vida pueden ser referidas directamente a CESOSAMA.

"No existe un solo factor": adicciones y salud mental no atendida, entre los detonantes

La especialista subrayó que los casos atendidos muestran una amplia diversidad de causas.

"No podemos determinar un factor específico; es multifactorial. Muchas personas buscan una salida ante situaciones emocionales no tratadas, experiencias de vida complicadas o traumas", detalló.

El consumo de sustancias es otro elemento recurrente:

"La mayoría de los pacientes con adicciones ha tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida. Pocos llegan con intentos, pero sí existe la relación."

Respecto a condiciones económicas, Valdez aclaró que el riesgo no distingue nivel socioeconómico.

"La mayoría de nuestros usuarios se ubica en un nivel medio, pero el suicidio no discrimina por ingresos."

Valdez explicó que la temporada decembrina suele incrementar la vulnerabilidad debido al invierno, alteraciones en el estado de ánimo y cargas emocionales asociadas a la convivencia familiar, pérdidas, ausencias y duelos, así como al aumento en el consumo de alcohol, que potencia conductas impulsivas.

"Sí es una época complicada. No es el único factor, pero diciembre, enero y febrero requieren especial atención. Cada persona debe vigilar su salud emocional y pedir ayuda cuando la necesite", puntualizó.

Líneas de atención disponibles:

· Línea de la Vida estatal: 800 822 3737

· Línea de la Vida federal: 800 911 2000

· Emergencias: 911