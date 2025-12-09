Cristal sigue siendo la droga de mayor impacto en Piedras Negras: CESOSAMA

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En Piedras Negras, el consumo de cristal continúa como la principal causa de ingreso a tratamiento por adicciones, informó la doctora Azahí Carolina Valdez Saldaña, responsable del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CESOSAMA).

De acuerdo con la funcionaria, el 24% de las personas que buscan atención lo hacen por consumo de metanfetaminas, mientras que la marihuana representa el 12% de los ingresos. Señaló que la mayoría de los pacientes son hombres entre 30 y 49 años.

¿Qué datos se tienen sobre el consumo de fentanilo?

Valdez Saldaña destacó que, pese a la creciente atención nacional en torno al fentanilo, este año no se ha registrado ningún caso relacionado con esta sustancia. "El año pasado, si no me equivoco, atendimos solo uno. En 2025 no hemos tenido pacientes que refieran consumo de fentanilo", apuntó.

En cuanto a otras sustancias, el consumo de cocaína representa el 3%, el alcohol el 9% y el tabaco el 5% de los ingresos al centro.

¿Qué servicios ofrece CESOSAMA a la comunidad?

La doctora recordó a la comunidad que CESOSAMA brinda atención tanto a personas con consumo de sustancias como a quienes presentan problemas de salud mental. "Contamos con servicios para manejo de depresión, ansiedad, autolesión, riesgo suicida, orientación familiar y canalizaciones cuando se detecta dependencia", detalló.

El centro cuenta con tres psicólogos, una trabajadora social y personal pasante, lo que permite atender entre cuatro y cinco pacientes por especialista al día. No obstante, debido a la alta demanda, las citas ya se están programando para principios de enero.

CESOSAMA se ubica en calle Miguel Garza 2701, colonia Lázaro Cárdenas, junto al centro de salud del sector. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 878-782-34-39, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.