Hospital Chavarría se prepara para aumento de enfermedades respiratorias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" comenzó a recibir un incremento paulatino de pacientes con enfermedades respiratorias, informó su director, el doctor Agustín Aguilar Rodríguez, quien aseguró que el nosocomio cuenta con personal y recursos para enfrentar la temporada invernal.

Preparativos del Hospital General

Aguilar Rodríguez señaló que, aunque la terapia intensiva continúa en remodelación, el hospital habilitó una unidad alterna totalmente equipada para atender a los pacientes que requieren cuidados críticos.

"Estamos listos. La terapia intensiva está adaptada, los médicos internistas están cubriendo sus turnos y contamos con oxígeno, insumos y medicamentos esenciales", afirmó.

Aunque la incidencia de pacientes respiratorios todavía es baja, el director anticipó que el flujo aumentará conforme avance el frío.

"Ya nos empiezan a llegar, y cada semana de bajas temperaturas se incrementa el número", explicó.

Abasto de medicamentos y protocolos

En cuanto al abasto de medicamentos, Aguilar sostuvo que el hospital realizó recientemente un ejercicio de inventarios solicitado por el Gobierno del Estado, con miras a planear el surtimiento.

El director reiteró que el hospital se mantiene en alerta preventiva y con protocolos listos para atender el incremento estacional de enfermedades respiratorias.