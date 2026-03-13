Falsa amenaza de bomba moviliza a fuerzas de seguridad en el CBTis 34 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró la mañana de este viernes en dos instituciones educativas de la región norte de Coahuila, luego del reporte sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo.

La alerta sobre un artefacto explosivo llevó a la evacuación de más de mil estudiantes en CBTis 34.

En el caso del CBTis 34, autoridades escolares activaron los protocolos de seguridad y evacuaron a estudiantes y personal mientras elementos de Protección Civil, Policía Municipal, Policía Estatal de Coahuila, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaban una revisión exhaustiva del plantel.

Fernando Balderas Méndez, director de la institución, explicó que el reporte fue recibido a través del sistema de emergencias C4, lo que provocó la movilización inmediata de las corporaciones.

"Aplicamos el protocolo correspondiente y evacuamos todas las aulas y las instalaciones con el personal y los estudiantes", indicó.

De acuerdo con el directivo, en el plantel se encontraban cerca de mil 300 alumnos al momento del operativo, aunque la matrícula total es de aproximadamente mil 700 estudiantes, además de alrededor de 120 trabajadores.

Las autoridades realizaron una revisión exhaustiva en el plantel, sin encontrar ningún riesgo.

La revisión se prolongó por más de una hora. Personal de Protección Civil inspeccionó aulas, oficinas, sanitarios, laboratorios y depósitos de basura, mientras que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército también realizaron recorridos y sobrevolaron el plantel con un dron.

Tras las labores de verificación, las autoridades informaron que no se localizó ningún artefacto ni objeto que representara riesgo, por lo que se descartó la amenaza.

Durante el operativo también se realizaron revisiones preventivas de mochilas por parte de las fuerzas federales.

Fernando Balderas Méndez llamó a evitar falsas alarmas que desvían recursos de emergencias reales.

Balderas Méndez hizo un llamado a los estudiantes y padres de familia para evitar este tipo de situaciones, al señalar que generan movilizaciones innecesarias y distraen recursos de seguridad que podrían atender emergencias reales.

"Este tipo de bromas generan caos dentro de la institución y también en la ciudad, porque se movilizan muchas corporaciones y se bloquean los accesos", señaló.

El director agregó que, en caso de identificarse al responsable del reporte, se evaluarán las medidas correspondientes.