UTNC convoca a preparatorias a torneo deportivo "Inter Prepas: Vive el Mundial Universitario"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) anunció la realización del torneo "Inter Prepas UTNC: Vive el Mundial Universitario", un evento deportivo que reunirá a estudiantes de nivel medio superior en una jornada de competencia, convivencia y promoción del deporte.

Detalles del torneo

El torneo se llevará a cabo los días 17 y 18 de marzo en las instalaciones de la universidad, donde equipos de distintas preparatorias participarán en varias disciplinas deportivas organizadas por la institución.

Entre las categorías contempladas en esta edición se encuentran voleibol, básquetbol, fútbol, tochito y béisbol. En el caso de fútbol, voleibol y básquetbol, las competencias estarán disponibles en las ramas varonil y femenil, mientras que el tochito será en modalidad mixta, permitiendo la participación conjunta de hombres y mujeres.

Objetivos del evento

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo del evento es fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y la convivencia entre estudiantes de diferentes preparatorias que buscan integrarse a la vida universitaria.

Las autoridades educativas señalaron que, además de la competencia deportiva, el torneo forma parte de las actividades de promoción institucional, ya que actualmente la universidad mantiene preadmisiones abiertas para los jóvenes interesados en continuar sus estudios en la UTNC.