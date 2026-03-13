Tensión entre Irán, Israel y EU comienza a impactar precios en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El conflicto internacional que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos comienza a generar repercusiones económicas en la región fronteriza, principalmente en el comportamiento de los combustibles y algunos productos de importación.

Así lo señaló el comerciante local Héctor Rodríguez, quien indicó que en ciudades cercanas de Texas, como Eagle Pass, ya se observa un incremento en el precio de las gasolinas, situación que se suma a la volatilidad que ha registrado el dólar en los últimos días.

Explicó que el mercado petrolero también ha presentado movimientos recientes, con alzas seguidas de una ligera baja en el precio del crudo, lo que podría contribuir a que el costo de los combustibles vuelva a estabilizarse.

Rodríguez advirtió que la incertidumbre internacional podría provocar aumentos en algunos productos que se importan desde Estados Unidos, lo que afectaría tanto a comerciantes como a consumidores. Como ejemplo mencionó el pollo, alimento cuyo precio suele variar con frecuencia por factores económicos y comerciales.

No obstante, consideró que un dólar más alto también podría generar un efecto favorable para la economía local, ya que disminuiría el flujo de consumidores que cruzan hacia Estados Unidos para realizar compras, lo que favorecería el consumo en los negocios de Piedras Negras.

Recordó que, en meses anteriores, cuando la moneda estadounidense tenía un valor menor, diversos comercios, restaurantes y prestadores de servicios de la ciudad registraron una disminución en sus ventas, debido a que muchos consumidores optaban por comprar del otro lado de la frontera.

El comerciante señaló que la situación económica podría mantenerse incierta mientras continúe el conflicto en Medio Oriente, lo que también podría frenar temporalmente proyectos de inversión o la apertura de nuevos negocios.

Finalmente aclaró que algunos incrementos recientes en productos como el limón y el tomate no están relacionados con la tensión internacional, sino que podrían derivarse de otros factores internos, entre ellos problemas de seguridad que afectan la producción y distribución en el país.