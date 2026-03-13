Fujikura anuncia paro técnico de cuatro días en planta de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La empresa fabricante de arneses eléctricos automotrices Fujikura anunció un paro técnico de cuatro días durante marzo en su planta de Piedras Negras, medida que fue acordada previamente con el sindicato y los trabajadores.

Mediante un comunicado dirigido a su personal, la compañía señaló que la decisión es temporal y tiene como objetivo preservar las fuentes de empleo y evitar afectaciones mayores, privilegiando la estabilidad laboral y el bienestar de las familias que dependen de la operación de la planta.

"La empresa reitera su compromiso con el empleo y con la estabilidad laboral en la región, en coordinación con las autoridades", señala el documento difundido entre los trabajadores.

Detalles confirmados

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la planta de Fujikura en Piedras Negras cuenta actualmente con mil 586 trabajadores registrados.

Impacto en la comunidad

La planta ya había enfrentado ajustes laborales recientemente. En septiembre de 2025, la maquiladora de origen asiático despidió a 590 trabajadores tras perder un contrato con la automotriz Subaru, cuya producción de arneses fue trasladada a plantas ubicadas en Vietnam.