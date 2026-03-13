Localizan con vida a adulto mayor extraviado en el Pico del Águila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Luego de varias horas de búsqueda en una zona despoblada, cuerpos de rescate localizaron con vida a Juan José Ramírez de la Rosa, de 74 años, quien había sido reportado como desaparecido tras salir a recolectar frutos silvestres en el área conocida como El Pico del Águila.

El adulto mayor salió la mañana del miércoles de su domicilio ubicado en la calle El Guante, en la colonia Villas del Carmen, pero no regresó, lo que llevó a sus familiares a solicitar apoyo de las autoridades al perder contacto con él.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte, paramédicos, bomberos y personal de Protección Civil iniciaron un operativo de búsqueda en el monte, al que posteriormente se sumaron elementos de la Policía Civil Coahuila y otras corporaciones para ampliar el perímetro de rastreo.

Durante la jornada del miércoles, las labores se vieron limitadas por la escasa visibilidad y las condiciones climáticas adversas en la zona, por lo que el operativo fue suspendido temporalmente y se anunció que sería reanudado al amanecer de este jueves.

Detalles confirmados

Sin embargo, durante la tarde de este jueves el septuagenario fue localizado con vida cerca del área del Pico del Águila. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre sufrió una caída durante el día anterior, lo que le provocó una lesión que le impidió regresar por sus propios medios a su vivienda.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad para su valoración médica.

Sus familiares habían difundido previamente una fotografía y señas particulares para facilitar su localización. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, gorra negra y chamarra gris, y llevaba consigo un teléfono celular, el cual enviaba las llamadas directamente al buzón.