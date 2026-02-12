Alertan autoridades por cinco casos de suicidio en Piedras Negras y Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que durante el periodo reciente se han contabilizado cinco suicidios en la región Norte Uno, de los cuales cuatro ocurrieron en Piedras Negras y uno en el municipio de Nava.

¿Qué declaró Rogelio Gómez Rodríguez?

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, señaló que en la mayoría de los casos se han identificado antecedentes relacionados con depresión, conflictos dentro del núcleo familiar, rupturas de pareja y consumo de sustancias adictivas.





Acciones de la autoridad

Indicó que, tras concluir las diligencias ministeriales y comprobar que se trató de un suicidio, no existe responsabilidad penal que investigar, por lo que los expedientes se cierran una vez que los cuerpos son entregados a sus familiares.

Las autoridades subrayaron la importancia de fortalecer la atención a la salud mental y exhortaron a la ciudadanía a solicitar ayuda profesional ante cualquier señal de crisis o situación de riesgo.