Eagle Pass respalda ampliación de la Ruta Fiscal y Puente Internacional 2

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El mayor de Eagle Pass, Aarón Valdez, respaldó la ampliación de la Ruta Fiscal y la futura expansión del Puente Internacional 2, al señalar que ambas obras detonarán el comercio exterior y fortalecerán la seguridad en esta frontera.

Durante el evento de arranque en Piedras Negras, donde estuvo presente el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde texano destacó la coordinación que existe entre la Ciudad de Eagle Pass y el Gobierno de Coahuila para impulsar el cruce fronterizo como uno de los más competitivos y seguros de la región.

"Somos muy afortunados de tener la relación y los proyectos conjuntos entre Eagle Pass y el estado de Coahuila, especialmente con la expansión del Puente Internacional y el Camino Real", expresó.

Valdez subrayó que la inversión anunciada para la primera fase de la Ruta Fiscal en Piedras Negras impactará directamente en el flujo vehicular hacia el puerto fronterizo, al permitir una circulación más ágil del transporte de carga.

"Con esta ampliación del lado mexicano puede aumentar el flujo de manera ordenada. Si seguimos tocando puertas para que el comercio cruce por aquí, el impacto será todavía mayor", afirmó.

El mayor señaló que Eagle Pass continuará promoviendo el puerto internacional como una alternativa segura y eficiente para el comercio binacional, y adelantó que se analizan incentivos para atraer nuevos usuarios y operaciones de carga a esta frontera.

"Seguimos promoviendo este puerto. Nos tocó esta gran inversión para nuestro puente internacional y estamos viendo qué incentivos podemos ofrecer al comercio para que cruce por aquí", indicó.

Valdez agregó que existen anuncios y gestiones para posibles nuevas inversiones y comercios que podrían establecerse en la ciudad de Eagle Pass, lo que reforzaría el dinamismo económico en ambos lados de la frontera.

La expansión del Puente 2 y la modernización de los accesos viales forman parte de una estrategia integral entre autoridades de México y Estados Unidos para incrementar la competitividad del corredor fronterizo Piedras Negras–Eagle Pass.