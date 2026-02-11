Arranca campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 anunció el arranque de una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Piedras Negras, la cual contempla la instalación de módulos fijos, presencia en centros comerciales y recorridos casa por casa en distintas colonias, a fin de facilitar el acceso de la población al biológico.

Las acciones se desarrollarán del 16 al 21 de febrero en diversos puntos de la ciudad, con horarios extendidos de 8:00 a 18:00 horas en la mayoría de las sedes. El módulo permanente ubicado en la colonia Año 2000 operará únicamente en turno matutino.

Módulos y horarios de vacunación

Entre los puntos confirmados se encuentra el Centro Comercial Gutiérrez, donde personal de salud aplicará las dosis del 16 al 20 de febrero. Asimismo, el módulo fijo localizado en la calle Mar Muerto número 1000, en la colonia Año 2000, brindará atención hasta el 20 de febrero, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Del 17 al 20 de febrero se llevarán a cabo barridos en las colonias Ampliación Villa Real, 24 de Agosto, Gobernadores, Montes, Valle del Norte y Lázaro Cárdenas, donde brigadas recorrerán los sectores para inmunizar a niñas, niños y personas que requieran completar su esquema.

Importancia de la vacunación

El 21 de febrero, el personal de salud también estará presente en las pulgas de la colonia Año 2000, donde atenderá a la ciudadanía de 8:00 a 15:00 horas.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a acudir a los módulos y aprovechar la jornada para completar sus esquemas de vacunación, con el objetivo de prevenir contagios y proteger, principalmente, a la niñez.