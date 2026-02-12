Gobernador Manolo Jiménez atribuye crisis de sarampión a problemas heredados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, declaró durante su visita a Piedras Negras que la actual crisis de sarampión en México es resultado de problemas heredados por la pasada administración federal, los cuales se suman a otras situaciones, como la estrategia de seguridad denominada "abrazos, no balazos" y la propagación del gusano barrenador.

El legado de la administración anterior

El mandatario explicó que estos temas representan nuevos retos para los gobiernos estatales, al tratarse de problemáticas que anteriormente se encontraban bajo control.

"Ahora nos corresponde atender asuntos que no existían, como el sarampión, que era un tema controlado, además del gusano barrenador y la estrategia de seguridad que dejó la administración anterior", afirmó.

Medidas preventivas en Coahuila

Jiménez Salinas dio a conocer que sostuvo una reunión virtual con la presidenta de México y los gobernadores del país para establecer coordinación y fortalecer las acciones frente a esta contingencia nacional de salud.

En el caso de Coahuila, destacó que se han venido aplicando medidas preventivas mediante las brigadas del programa Mejora, enfocadas principalmente en la vacunación de la población contra el sarampión.

Asimismo, reiteró que el gobierno estatal apoyará al cien por ciento a la presidenta de la República en las acciones que correspondan a la entidad, con el objetivo de reducir los contagios.

Finalmente, el gobernador señaló que, aunque aún no se cuenta con cifras oficiales, Coahuila se mantiene como uno de los estados con menor número de casos de sarampión en el país.