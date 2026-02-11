Gobernador Jiménez Salinas da inicio a la construcción de la Ruta Fiscal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con una inversión inicial de 100 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha la construcción de la Ruta Fiscal, obra que forma parte de un megaproyecto estatal de infraestructura por 3 mil millones de pesos que se ejecutará en todas las regiones de Coahuila.

Acompañado por el alcalde de Piedras Negras, el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdez; el diputado local Guillermo Ruiz y representantes de la iniciativa privada, el mandatario estatal afirmó que la ampliación de esta vialidad es estratégica no sólo para la ciudad, sino para el estado y el país.

"La Ruta Fiscal no es una obra aislada. Es parte de un megaproyecto que fortalecerá la competitividad de Coahuila y de México", señaló.

Detalles confirmados

El proyecto contempla la ampliación de carriles del boulevard Fausto Z. Martínez, desde el boulevard Venustiano Carranza hasta el Puente Internacional 2, con el objetivo de agilizar el tránsito de transporte de carga y mejorar la conectividad con Estados Unidos.

Jiménez adelantó que, en coordinación con autoridades de Eagle Pass, el Gobierno de Texas y el Gobierno federal de ambos países, se proyecta para el próximo año la ampliación del Puente 2, considerado el cruce más importante de esta región.

"Ya se modernizó la aduana del lado mexicano, pasando de seis a 12 carriles. Ahora buscamos que el puente también se amplíe para duplicar la capacidad de cruce", indicó.

Impacto en la comunidad

El Gobernador detalló que este plan integral incluye además la rehabilitación total de la carretera Premier, la construcción de nuevos libramientos para evitar el paso de transporte pesado por zonas urbanas, y la ampliación a cuatro carriles del tramo Saltillo-Monclova de la carretera federal 57, en conjunto con la iniciativa privada y la Federación.

Según explicó, estas acciones permitirán captar entre 10 y 15 por ciento adicional del comercio internacional que actualmente cruza por otras fronteras cercanas, lo que se traduciría en mayor inversión y generación de empleos.

"Más infraestructura significa más competitividad, más desarrollo y más oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes", expresó.

Acciones de la autoridad

En materia de seguridad, el Gobernador destacó que este año se aprobó el presupuesto más alto en la historia del estado para ese rubro, superior a los 4 mil millones de pesos, y subrayó que tres de las 10 ciudades más seguras del país se encuentran en Coahuila: Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

"Aquí mandan las instituciones. Tenemos un estado blindado y vamos a seguir invirtiendo para proteger a nuestras familias", afirmó.

Jiménez aseguró que su administración trabaja en coordinación con la iniciativa privada, el Congreso local y los tres órdenes de Gobierno para consolidar un modelo basado en infraestructura, desarrollo económico, programas sociales y seguridad.

"En Coahuila trabajamos en equipo. No dividimos ni polarizamos; aquí sumamos esfuerzos para que a nuestra gente le vaya mejor", concluyó.