Amenaza en baños escolares desata operativo en CBTis 34; dos menores asegurados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Luego de la detección de grafitis con amenazas de tiroteo en los baños del CBTis 34, autoridades activaron protocolos de seguridad y desplegaron un operativo policiaco que derivó en el aseguramiento de dos estudiantes con objetos prohibidos.

Las pintas fueron descubiertas el miércoles y advertían sobre un presunto ataque para el jueves 23 de abril, lo que generó preocupación entre directivos y estudiantes. Los mensajes incluían advertencias explícitas que encendieron las alertas.

Acciones de la autoridad

A primera hora del día siguiente, corporaciones de Seguridad Pública instalaron un filtro de revisión en el plantel, donde se aplicó un operativo mochila a toda la comunidad estudiantil.

Durante la inspección, dos menores fueron detectados con una navaja y una pistola de balines, lo que generó momentos de tensión. Ambos fueron asegurados dentro de la institución.

De acuerdo con el director, Fernando Balderas Méndez, los jóvenes afirmaron que portaban los objetos por descuido, tras haberlos utilizado previamente, versión que no evitó la intervención de las autoridades.

Detalles confirmados

La PRONNIF asumió el caso por tratarse de menores de edad y se dio aviso a los padres. En tanto, la Fiscalía General del Estado no participará en el proceso; su delegado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la atención quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.