Anuncia Jacobo destitución de Menera y anuncia relevo en gerencia del SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Al afirmar que Lorenzo Menera Sierra ya está separado de su cargo como gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el alcalde Jacobo Rodríguez anunció que designará a un gerente interino, pese a que actualmente no existe Consejo del organismo.

El edil sostuvo que, conforme a la ley, le corresponde hacer el nombramiento de manera inmediata, luego de que la Contraloría Municipal notificó la suspensión de Menera Sierra.

"Está separado del cargo, sí. Yo, como presidente municipal, tengo que designar un gerente interino; eso es lo que marca la ley, a partir de ya. Que ya me deje trabajar", declaró.

Acciones de la autoridad

Las declaraciones se dan después de que elementos de la Policía Municipal permanecieron apostados desde la mañana del martes en el exterior de las oficinas de SIMAS, en un intento por hacer cumplir la medida administrativa.

Rodríguez hizo un llamado a su exaliado político a acatar la resolución y evitar mayores confrontaciones, al señalar que "no entiende" su papel como servidor público sujeto a supervisión constante.

"De no acatar la orden, será la autoridad competente quien tome la decisión. No me quiero pelear, solo queremos agua limpia; no tengo nada en contra de él ni intención de privatizar", expresó.

Detalles confirmados

El conflicto entre ambos se remonta a septiembre de 2025, cuando el propio alcalde impulsó la invalidez del Consejo de SIMAS, instancia que había nombrado a Menera Sierra. Posteriormente, el edil argumentó problemas en la calidad del agua como parte de sus señalamientos contra el funcionario.

El pasado 25 de marzo, el Poder Judicial ordenó no abordar la discusión sobre la integración del Consejo del organismo, luego de que los actuales consejeros promovieran una controversia constitucional.