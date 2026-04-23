Sentencian a mexicano por traficar ´meta´ en Eagle Pass; pasará 17 años en prisión

DEL RÍO, TEXAS.— Un ciudadano mexicano fue sentenciado a 17 años y medio de prisión federal por intentar ingresar metanfetamina líquida a Estados Unidos, oculta en tanques de gas, a través del puerto de entrada de Eagle Pass.

De acuerdo con el fiscal federal, Justin R. Simmons, el acusado, Paul Iván Palmero-Martínez, de 51 años, fue detenido el 5 de junio de 2022 cuando arribó al cruce fronterizo conduciendo una grúa Ford F-350.

En su declaración inicial, aseguró que viajaba a San Antonio para comprar motocicletas y que no transportaba mercancía que declarar. Sin embargo, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza lo enviaron a una inspección secundaria tras detectar inconsistencias.

Durante la revisión, los oficiales localizaron dos tanques de gas propano con modificaciones recientes. Una unidad canina alertó sobre la posible presencia de narcóticos, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.

Al abrir los contenedores, las autoridades encontraron seis paquetes ocultos con aproximadamente 168.2 kilogramos de metanfetamina líquida.

El narcotraficante fue detenido en el cruce fronterizo de Eagle Pass con 168.2 kilogramos de metanfetamina líquida.

Las investigaciones posteriores revelaron que el detenido había aceptado trasladar la droga hasta San Antonio a cambio de un pago, y que previamente había cruzado por el puerto de Del Río con el mismo vehículo para establecer un patrón de tránsito y evitar sospechas.

Palmero-Martínez fue acusado de múltiples cargos y, en septiembre de 2022, se declaró culpable de uno de ellos. El caso fue llevado ante la jueza federal Alia Moses.

Las autoridades confirmaron que Palmero-Martínez había cruzado previamente la frontera para evitar sospechas.

La investigación estuvo a cargo de Homeland Security Investigations, mientras que la acusación fue presentada por el fiscal federal adjunto Brett Miner.

La investigación fue liderada por Homeland Security Investigations, en un esfuerzo por combatir el narcotráfico.

Autoridades señalaron que este caso forma parte de una estrategia federal para combatir el narcotráfico y la actividad criminal transnacional en la frontera sur de Estados Unidos.