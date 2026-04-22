Lorenzo Menera se ampara y permanece en SIMAS en medio de conflicto legal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, informó que permanece en las instalaciones del organismo por recomendación de sus abogados, luego de presentar un juicio de amparo contra la suspensión de sus funciones que le fue notificada el martes.

El funcionario señaló que la defensa legal ya trabaja en la integración de una solicitud de juicio político que prevé presentar ante el Congreso del Estado de Coahuila, aunque sin precisar una fecha para ello.

Tras pasar la noche en las oficinas de la paramunicipal, Menera Sierra encabezó su conferencia matutina, que realiza lunes, miércoles y viernes, donde explicó los motivos de su permanencia en el inmueble.

"Pusimos un amparo, que el día de hoy se presentó a primera hora. Es lo que estamos esperando. Yo no me voy a aferrar a un puesto que no fue legalmente concedido; a mí me nombró un consejo", declaró.

Indicó que actuará con cautela ante las restricciones impuestas por la Contraloría Municipal para evitar incurrir en responsabilidades administrativas. En ese sentido, aseguró que no autorizará pagos hasta contar con una resolución judicial favorable; de lo contrario, dijo, dejaría el cargo.

Menera Sierra acusó además al presidente municipal de gobernar "a capricho" y sin apego a la ley, por lo que insistió en que buscará promover un juicio político en su contra.

"Hay que armarlo, no es fácil. Tenemos que reunir pruebas suficientes para que sea admitido", sostuvo.