Vecinos golpean a presunto ladrón en la colonia Periodistas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un presunto intento de robo en la colonia Periodistas derivó en una agresión colectiva contra un joven de 23 años, quien fue severamente golpeado por vecinos durante la madrugada del jueves.

El individuo, identificado como Juan Alfredo "N", fue sorprendido cuando aparentemente intentaba ingresar a un domicilio del sector. Tras ser descubierto, trató de escapar, pero fue interceptado por habitantes del área.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con la información recabada, los vecinos lo agredieron con bates, ocasionándole lesiones de consideración, en medio del descontento por la inseguridad en la colonia.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de Bomberos acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba posibles fracturas en extremidades superiores e inferiores.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría para su atención médica especializada, donde quedó internado. Autoridades de la Policía Civil Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las diligencias correspondientes.