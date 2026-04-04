Joven de 21 años lucha por su vida tras brutal agresión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de haber sido brutalmente agredido, un joven identificado como Alexis Alejandro Peña Alanis, de 21 años, continúa bajo atención médica tras presentar una fractura de cráneo que puso en riesgo su vida.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según autoridades de la Fiscalía General del Estado, encabezadas en la región norte por el delegado Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, la víctima llegó al hospital en estado crítico, debido a que el golpe afectó directamente el área cerebral, provocando una lesión neurológica severa.

Aunque su condición ha evolucionado a estable, se mantiene bajo observación médica, ya que no se descarta que su estado pueda agravarse.

Acciones de la autoridad

Las investigaciones señalan que la agresión fue perpetrada por dos hermanos, derivado de un conflicto previo registrado días antes. El Ministerio Público ya cuenta con información suficiente para identificar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta ahora no han sido detenidos. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y con la integración de la carpeta de investigación para proceder legalmente en su contra.