Azucena Salas celebra 49 años rodeada de amor y sorpresas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un ambiente lleno de cariño y sorpresas, Azucena Salas Valenzuela celebró su cumpleaños número 49 acompañada de su familia, quienes organizaron un festejo especial en su honor.

La festejada compartió que la celebración fue preparada por sus hijas, quienes lograron sorprenderla con la reunión familiar. "No me lo esperaba; la verdad, nunca me habían preparado algo así", expresó emocionada.

La celebración fue organizada por sus hijas

Durante el convivio estuvieron presentes su mamá, hermanas, sobrinos, así como amistades cercanas y familiares políticos, entre ellos la futura suegra de una de sus hijas, junto a su familia.

Azucena agradeció el gesto y la compañía de sus seres queridos. "Quiero agradecer este bonito festejo que me prepararon mis hijas; me la pasé muy bonito y muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo y que me acompañaron", señaló.

Un emotivo festejo familiar

La celebración fue organizada por sus hijas María José Ramírez Salas, Arleth Azucena Ramírez Salas y Valeria Estefanía Ramírez Salas, con el apoyo de su esposo, Adrián Ramírez Bautista.