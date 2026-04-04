José Rodríguez lidera goleo en la Liga Premier CTM

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de disputarse once jornadas completas del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Futbol Premier CTM, José Rodríguez, del equipo Redes Eléctricas, se mantiene como líder de goleo individual con 11 anotaciones.

En la pelea por el campeonato de goleo le sigue Braulio Alejandro Pérez, de La Raniza Lear, con nueve tantos, mientras que José Guajardo y Pedro Garza, ambos del conjunto Simas, comparten el tercer puesto con ocho "pepinos" cada uno.

Más atrás, en el cuarto lugar, se registra un empate entre Jorge Peña, de Simas; Gabriel Buena y José Zavala, ambos de Redes Eléctricas; y Omar Robles, de Del Real Lancer, todos con siete goles en lo que va del certamen.

La competencia por el goleo

Con el torneo avanzando hacia su recta intermedia, la disputa por el liderato de goleo se mantiene cerrada, con varios jugadores aún en la contienda por el título de máximo romperredes.