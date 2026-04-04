Aseguran cocaína, armas y sistema de vigilancia tras cateo en el ejido Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila culminó con el aseguramiento de droga, armamento y equipo de monitoreo en un inmueble ubicado en el ejido Piedras Negras.

La intervención se realizó luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar el domicilio, señalado mediante una denuncia anónima como posible punto de distribución de narcóticos. Con base en esta información, la Fiscalía General de Justicia del Estado obtuvo la orden de cateo correspondiente.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron cerca de 29 envoltorios con sustancia con características de la cocaína, además de dos armas de fuego abastecidas: una de calibre 9 milímetros y otra calibre .32.

Asimismo, se aseguró equipo de videovigilancia, incluyendo cámaras y un DVR, cuyo contenido será revisado por autoridades federales para fortalecer las investigaciones en curso.

El delegado de la Fiscalía en la región norte 01, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que el caso será turnado a la Fiscalía General de la República debido a su competencia en este tipo de delitos.

No se reportaron personas detenidas durante el cateo, por lo que el inmueble permanece asegurado mientras se continúa con las indagatorias para identificar a los responsables.

Todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a la investigación correspondiente.