Consulado de México en Eagle Pass lanza jornadas legales y financieras para connacionales

EAGLE PASS, TEXAS.- Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la prevención entre la comunidad mexicana en el exterior, el Consulado de México en Eagle Pass anunció la realización simultánea de la Semana de Asesorías Legales Externas 2026 y la Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (SEFIMME 2026).

Las jornadas se desarrollarán del 6 al 10 de abril, bajo la premisa de que la información es la principal herramienta de protección para los connacionales.

La cónsul Vivian Juárez Mondragón informó que, en el ámbito jurídico, se ha preparado un calendario enfocado en temas clave para la estancia y el trabajo en Estados Unidos. Las actividades iniciarán el lunes con la participación de la abogada Audrey Mulholland, especialista en migración, quien abordará cambios recientes en la ley, salida voluntaria y alternativas ante casos de detención.

Las asesorías legales se llevarán a cabo del 6 al 10 de abril en Eagle Pass.

Durante la semana también participarán representantes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), así como corporaciones locales como la Policía, la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick y Homeland Security Investigations, quienes explicarán sus funciones y fortalecerán la vinculación con la comunidad.

Expertos abordarán temas de migración y seguridad social en las jornadas.

De manera paralela, la SEFIMME 2026 promoverá el bienestar económico bajo el lema "La libertad financiera no conoce fronteras", mediante conferencias virtuales que se transmitirán diariamente a las 11:00 horas a través de la página oficial de Facebook del Consulado.

Los temas incluirán ahorro, prevención de fraudes, inversión, emprendimiento y reparación del crédito en Estados Unidos, con la participación de especialistas de instituciones como Border Federal Credit Union, la Universidad Autónoma de Coahuila, PNC Bank, Falcon Bank y Gateway Mortgage.

Conferencias virtuales sobre finanzas se transmitirán a través de Facebook.

La agenda contempla, además, información sobre seguridad social, destacando la sesión del miércoles enfocada en la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para mexicanos que laboran en el extranjero.

El Consulado precisó que las asesorías legales se llevarán a cabo de manera presencial en sus instalaciones y en el Maverick County Nutrition Center, además de transmitirse en Facebook Live para ampliar su alcance. Para mayores informes, puso a disposición los teléfonos 830-773-9255 y la línea de emergencias 830-281-1952.