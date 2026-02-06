Aseguran drogas en cateo en Allende; hay dos detenidos

ALLENDE, Coah.– Autoridades realizaron un cateo en un domicilio del municipio de Allende, Coahuila, luego de que un juez otorgara la orden correspondiente para ingresar al inmueble, lo que derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de droga y equipo de videovigilancia.

Durante la diligencia, se logró la detención de una persona del sexo masculino y una del sexo femenino, así como el aseguramiento de material narcótico, específicamente metanfetamina, además de varias cámaras de videovigilancia localizadas al interior del domicilio.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Allende, donde se trabaja en la integración de la carpeta de investigación con el objetivo de determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Por otra parte, autoridades informaron que este tipo de acciones también se reforzarán en el municipio de Los Manantiales, como parte de una estrategia regional de seguridad.

Acciones de la autoridad

En este contexto, se dio a conocer que un día antes se llevó a cabo una reunión con elementos de distintas corporaciones de seguridad, incluyendo mandos únicos, comandantes y directores de Seguridad Pública de los municipios que integran la región, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional.

Detalles confirmados

El encuentro también permitió establecer fechas para continuar con la capacitación de los elementos policiacos, mejorar la elaboración de reportes e informes policiales homologados y evitar fallas en la integración de las carpetas de investigación, todo ello en beneficio de la ciudadanía.