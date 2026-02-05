IMSS descarta negligencia médica tras muerte fetal en hospital de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila descartó que haya existido negligencia médica en el área de Maternidad del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 de Piedras Negras, tras el fallecimiento de un bebé previo al nacimiento.

A través de una tarjeta informativa, la Representación del IMSS lamentó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares, al tiempo que detalló que la paciente, con 40 semanas de gestación, recibió vigilancia prenatal y atención obstétrica en el área de urgencias los días 30 y 31 de enero, así como el 2 de febrero.

De acuerdo con el informe, durante dichas valoraciones se registraron signos vitales estables tanto de la madre como del producto, sin que se detectaran datos de alarma, por lo que se indicó vigilancia de la evolución conforme a la Guía de Práctica Clínica vigente para el manejo de la fase latente del trabajo de parto.

El 3 de febrero, la paciente acudió nuevamente al área de urgencias al referir ausencia de movimientos fetales, motivo por el cual se activó el protocolo diagnóstico mediante ultrasonido, confirmándose que el bebé ya no presentaba signos vitales.

Durante la cesárea, precisó el Instituto, se detectó la presencia de un coágulo en el cordón umbilical, considerado un evento accidental y súbito, difícil de predecir mediante los métodos diagnósticos de rutina y que no es atribuible a la calidad ni a la oportunidad de la atención médica brindada con anterioridad.

El IMSS señaló que, a través de las áreas de Trabajo Social y Atención y Orientación al Derechohabiente, se mantuvo comunicación con la madre, a quien se le brindó apoyo institucional, acompañamiento emocional y facilidades administrativas, bajo un enfoque de humanización de la atención y respeto al proceso de duelo.

Finalmente, el Instituto reiteró su disposición para colaborar con las autoridades que así lo requieran.