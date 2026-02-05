Con fiesta sorpresa celebran un año más de vida de Claudia Flores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con varios días de anticipación y total sigilo, Alejandro Hernández y Karina Betancourt planearon cada detalle para sorprender a Claudia Flores con motivo de su cumpleaños.

La festejada llegó al lugar de la cita sin sospechar lo que le esperaba y fue recibida por amigos y seres queridos que ya la aguardaban, listos para gritar al unísono el tradicional "¡Sorpresa!", marcando el inicio de una noche especial.

La invitación solicitaba llegar antes de la hora señalada para no arruinar el plan, además de cumplir con un código de vestimenta western. Sombreros, botas y atuendos vaqueros dominaron la celebración, requisito que los invitados acataron con entusiasmo y buen humor.

La velada transcurrió entre amena convivencia, risas, música y momentos que invitaron a cantar y bailar, creando un ambiente festivo que se prolongó hasta altas horas de la noche.

Al final, Claudia agradeció emocionada la fiesta organizada en su honor, mientras los asistentes le expresaron sus mejores deseos, haciendo de su cumpleaños una celebración inolvidable.